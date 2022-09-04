После того, как украинский певец Александр Пономарев со своими коллегами выпустил патриотический трек "На землі, в повітрі і на морі" они отправились на гастроли по Европе, чтобы собирать деньги на помощь Украине.

Так, у себя в Инстаграм народный артист показал фото, на котором попозировал вместе с Дзидзьо и украинским шоуменом Юрием Горбуновым. Пономарев пригласил зрителей на выступление в Испании.

«Ждем сегодня вечером Вас на концерте в городе Sant Feliu de Guixols! Не упустите», - написал артист.

"Вау-вау. Мммммм. Трое Красавцев наших.! Спасибо за приглашение Ваше, Александр. Хорошего мирного дня вам. Удачи и вдохновения Вам. Держитесь там, оберегая себя пожалуйста!", - восхищаются в сети.

Напомним, в канун Дня Независимости Украины Александр Пономарев, Юрий Горбунов, Тарас Тополя и Дзидзьо выпустили мощный трек "На землі, в повітрі і на морі".

В этой песне артисты рассказали о страшном утре 24 февраля, когда российские оккупанты пришли на нашу землю с войной. Однако исполнители уверяют, что никто не сможет забрать нашу Украину.

В создании трека также приняли участие Оркестр и Хор Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Артисты снимали клип на песню в разных уголках Украины.



