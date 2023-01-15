Александр Пономарев с солистом группы Дзидзьо и и Юрием Горбуновым обратились к украинцам, удивив видом.

Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - известный украинский певец, который стал Национальным и Заслуженным артистом Украины. Звезда очень часто сотрудничает с Юрием Горбуновым и солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой. А в этот раз звездная троица решила обратиться к украинцам в Инстаграм Александра.

"Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрым людям на здоровье!", - написал Пономарев.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"И вам здоровья";

"Ой! Какие же вы все улыбающиеся красавчики наши..ой и взаимно и улыбаясь за вами. И Вам щедрый Вечер, добрый вечер! Хорошим людям на здоровье!";

"С праздником! приезжайте уже в Мукачево)".

До этого Горбунов поздравил украинцев с Новым годом.

"С наступающим Новым годом, страна!!

Все, что мы пережили в 2022 году становится историей!! Год, в котором украинцы снова, как и наши предки, борются за свою свободу и платят страшную цену!!

Точно знаем, Новый год, принесет нам Великую Победу!! Потому что украинцы-большая сила, удивившая весь мир!!

Гордимся тем, что мы украинцы, верим в сильнейшую армию мира-ВСУ и каждый на своем фронте, приближаем Победу!!

С Новым, победным 2023 годом!! Слава Украине!", - написал Горбунов.

Напомним, Пономарев объединил артистов ради победоносной песни и похвастался рейтингом

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