Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - известный украинский певец, который стал Национальным и Заслуженным артистом Украины. Звезда очень часто сотрудничает с Юрием Горбуновым и солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой. А в этот раз звездная троица решила обратиться к украинцам в Инстаграм Александра.
"Щедрый вечер, добрый вечер!
Добрым людям на здоровье!", - написал Пономарев.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"И вам здоровья";
"Ой! Какие же вы все улыбающиеся красавчики наши..ой и взаимно и улыбаясь за вами. И Вам щедрый Вечер, добрый вечер! Хорошим людям на здоровье!";
"С праздником! приезжайте уже в Мукачево)".
До этого Горбунов поздравил украинцев с Новым годом.
"С наступающим Новым годом, страна!!
Все, что мы пережили в 2022 году становится историей!! Год, в котором украинцы снова, как и наши предки, борются за свою свободу и платят страшную цену!!
Точно знаем, Новый год, принесет нам Великую Победу!! Потому что украинцы-большая сила, удивившая весь мир!!
Гордимся тем, что мы украинцы, верим в сильнейшую армию мира-ВСУ и каждый на своем фронте, приближаем Победу!!
С Новым, победным 2023 годом!! Слава Украине!", - написал Горбунов.
Напомним, Пономарев объединил артистов ради победоносной песни и похвастался рейтингом
А еще Politeka сообщала, что Пономарева восхитил танец украинского защитника без ноги и с флагом
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