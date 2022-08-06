Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский певец. Звезда в последнее время довольно часто записывает совместные песни с солистом Дзидзьо Михаилом Хомой. Этот раз не стал исключением и артисты решили спросить, кого бы украинцы хотели видеть в квартете еще, задав вопрос в Инстаграм.

"Вскоре новая песня! Это квартет! Кого бы Вы хотели видеть третьим и четвертым", - написал Александр.

Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ой! Вау-вау. Оооо. Ммм. Наши красивые музыкальные магистрали. Добрый и положительный день и все выходные Вам мирные, наш Соловейко и Михаил. Хорошенькие Вы стильные Красивые на фото", "Супер-красавцы. Ждем новый шедевр", "Залужного и Зеленского", "Однозначно Пивоварова и Тополю", "Певицу Мята, она очень хорошая и талантливая, вы классные", "Та вас и двоих хватит", "Мне очень нравилось, как на каком концерте вы спели дуэтом с Марией Яремчук. Может вам девушек в состав квартета?))", "Уже видно, что будет супер".

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