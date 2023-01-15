Українці розкритикували "Дизель шоу" після публікації випуску з акторами-зрадниками Нікішиним і Писаренком.

Цього разу на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили пародію на шоу "Холостячка", в якій окрім Вікторії Булітко, Євгена Сморигіна та Олександра Бережка, знімалися також росіяни Євген Нікішин та Сергій Писаренко, які після повномасштабного вторгнення рф зрадили Україну.

"Нова холостячка — нові правила! 🤩 Скільки чоловіків обере Єфросинія Кондратіївна? 😏", — написали в анонсі, а в коментарях представники "Дизель шоу" уточнили, що випуск знімався ще до 24 лютого 2022.

Українці в коментарях розкритикували публікацію цього відео, особливо коли 14 січня російська ракета знищила цілий під'їзд дев'ятиповерхівки в Дніпрі:

"Вибачте, але в той час, коли Росія потрапила у будинок в Дніпрі, це відео треба видалити! Бо непотрібно нам тут росіян постити, я думаю репутація коштує дорожче ніж гроші, витрачені на виробництво цього шоу!";

"ці самі "деякі актори" втекли в рашку, по факту чи не пів команди дизелів, а їх морди продовжують крутити в нас😠".

Російські артисти Сергій Писаренко та Євген Нікішин, які виступали в "Дизель Шоу", залишили команду та поїхали до росії. Вони не змогли висловити чітку антивоєнну позицію, тому з колективом в Україні їм довелося попрощатися.

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