Дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про трагедію в її рідному місті.

Катя провела свої дитинство та юність у Дніпрі. 14 січня її рідне місто та всю Україну сколихнула масштабна трагедія. На своїй сторінці в Instagram блогерка показала моторошні фото з місця влучання російської ракети в дев'ятиповерхівку в Дніпрі. Знищено цілий під'їзд будинку, з-під завалів дістають загиблих та поранених.

"Дніпро. Мій ріднесенький житловий масив, на якому пройшло моє дитинство і юність. Жахливі крики людей чути з-під завалів... Всю ніч будуть розбирати завали. Ніколи не пробачимо…", — написала Катерина Репяхова під кадрами.

Українці в коментарях до публікації також не стримують емоцій:

"Отак гуляєш там,живеш поряд,а тепер там руїни,і страшно навіть не за померлих,а за живих,що лежать під завалами і кричать від болю 🤬";

"Ми то не пробачимо, але і вибачень ніхто не проситиме. Вони не люди";

"Це біль всього українського народу. Дніпро💔";

"Господи, допоможи спасти людей, жахіття, ніколи не пробачимо🙏".

Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Дружина молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився первісток - син Михайло.

Нагадаємо, що молода дружина українського артиста Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина українського музиканта Віктора Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина українського співака Віктора Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.