Катя провела свої дитинство та юність у Дніпрі. 14 січня її рідне місто та всю Україну сколихнула масштабна трагедія. На своїй сторінці в Instagram блогерка показала моторошні фото з місця влучання російської ракети в дев'ятиповерхівку в Дніпрі. Знищено цілий під'їзд будинку, з-під завалів дістають загиблих та поранених.
"Дніпро. Мій ріднесенький житловий масив, на якому пройшло моє дитинство і юність. Жахливі крики людей чути з-під завалів... Всю ніч будуть розбирати завали. Ніколи не пробачимо…", — написала Катерина Репяхова під кадрами.
Українці в коментарях до публікації також не стримують емоцій:
"Отак гуляєш там,живеш поряд,а тепер там руїни,і страшно навіть не за померлих,а за живих,що лежать під завалами і кричать від болю 🤬";
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"Ми то не пробачимо, але і вибачень ніхто не проситиме. Вони не люди";
"Це біль всього українського народу. Дніпро💔";
"Господи, допоможи спасти людей, жахіття, ніколи не пробачимо🙏".
Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Дружина молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився первісток - син Михайло.
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