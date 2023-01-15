Христина Соловій познайомилася з Тіною Кароль ще в 2013 році в третьому сезоні шоу "Голосу країни". Тоді вона заявила, що піде з проєкту, якщо до неї повернуться Тіна Кароль або Олександр Пономарьов, бо не хоче співати "російську попсу".
У свіжому інтерв'ю, в "Буремному подкасті" Соловій назвала українських артисток, які вплинули на неї своєю музикою. Вона розповіла, що в дитинстві слухала все – від "Океану Ельзи" до Потапа і Насті. Їй подобалася перша попспівачка незалежної України Руся, Ірина Білик і зірка Євробачення Руслана. Крім того, Христина додала, що Ані Лорак зробила для розвитку української музики більше, ніж Тіна Кароль.
"Думаю, що я продовжую традиції україномовної жіночої попмузики, естрадної музики. У 90-ті роки першою була Руся, потім рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми українськомовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями", – заявила артистка.
Христина Соловій наголосила, що в цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль.
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"Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в рашку і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула, україномовної пісні. Усі її найпопулярніші релізи – це російська музика", – додала співачка.
Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Христина Соловій здивувала кадрами, що назнімала в Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Соловій вразила Володимира Дантеса на новому фото.
Також Politeka писала, що Христина Соловій показала учасника "Голос країни", який її підкорив.