Міжнародний конкурс "Міс Всесвіт 2022" стартував у Новому Орлеані. Дівчата виступали у національних костюмах, вечірніх сукнях та купальниках. Представниця Росії замовчує війну проти України та заявляє, що конкурс поза політикою.
Вчора, в день чергового конкурсу, країна-терорист обстріляла наші міста, доки дівчину приймали у конкурсі. Масовий ракетний удар позбавив життя українців.
Катерина Осадча не стала мовчати:
«Поки що у Дніпрі розбирають завали та дістають поранених після масованої ракетної атаки Росії, десь у Новому Орлеані на конкурсі міс Всесвіт готується до виходу на сцену міс Оркостан. Сподіваюся наша міс missuniverse підготувала колегі матеріал для фінальної сукні 😡» - написала Осадча.
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У мережі відповіли:
«Чому наш Ангел із мечем її там не знищив?; Як узагалі її допустили? Гинуть наші люди, діти! Як? Як можна було їх допустити?;
Як це може бути???? Як світ допускає цих бузувірів у цивілізоване життя - конкурси, спорт, туризм 😖; Чому її взагалі допустили до участі?
Взагалі, хто припускає представників країни-терориста до участі у таких конкурсах? Загалом сорому не мають; Сміттєвий бак; Вона мала вийти в нац. костюмі рашки – у чорному пакеті».
Раніше на своїй сторінці в Instagram Катя докладніше розповіла про людей, які працюють разом із нею.
Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла та води та показала, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.
Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулась до українців після російських обстрілів .