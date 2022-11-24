Как отметила Катерина Осадчая, сейчас самая большая проблема поиска – это гражданские заложники, которых также нещадно пытают.

Ведущая и основательница проекта по поиску пропавших "Найти своих" Екатерина Осадчая рассказала, что количество запросов на поиск людей не уменьшилось, впрочем, запросы стали более сложными. Поскольку, чаще всего, разыскивают того человека, который, вероятнее всего, попал в российский плен. Кроме того в "Сніданку з 1+1" она детальнее сообщила о гражданских украинцах в российском плену.

Как отметила Осадчая, сейчас самая большая проблема поиска – это гражданские заложники, которых по международному гуманитарному праву брать в плен нельзя, но россияне игнорируют все международные нормы.

"По международному праву, это называется "гражданский заложник", потому что в плен гражданских брать нельзя. И проблема также в том, что их нельзя обменять, потому что гражданских не обменивают", — объяснила Екатерина Осадчая всю сложность поиска таких украинцев.

Екатерина Осадчая также поделилась, что гражданских украинцев в плену пытают даже музыкой.

"Пытают музыкой, в это трудно поверить. Сначала даже не поверила, что такое может быть. Когда мне об этом рассказывали правозащитники, мне казалось, возможно, немного преувеличение. Но потом мне уже сами гражданские заложники, которых выпускали, рассказывали, что их пытают даже музыкой. В камере включают гимн Советского Союза! Я уже не говорю обо всех самых ужасных пытках…" – добавила ведущая.

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.