Популярная телеведущая Екатерина Осадчая высказала все, что думает об участии россиянки в международном конкурсе красоты.

Международный конкурс "Мисс Вселенная 2022" стартовал в Новом Орлеане. Девушки выступали в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках. Представительница россии замалчивает войну против Украины и заявляет, что конкурс вне политики.

Вчера, в день очередного конкурса, страна-террорист обстреляла наши города, пока девушку принимали в конкурсе. Массовый ракетный удар лишил множество жизни украинцев.

Катерина Осадчая не стала молчать:

«Пока в Днепре разбирают завалы и достают раненых после массированной ракетной атаки России, где-то в Новом Орлеане на конкурсе мисс Вселенная готовится к выходу на сцену мисс Оркостан. Надеюсь наша мисс missuniverse подготовила коллеге материал для финального платья 😡» - написала Осадчая.

В сети ответили:

«Почему наш Ангел с мечом ее там не уничтожил?; Как вообще ее допустили? Гибнут наши люди, дети!!! Как? Как можно было их допустить?;

Как это может быть???? Как мир допускает этих изуверов в цивилизованную жизнь - конкурсы, спорт, туризм 😖; Почему ее вообще допустили к участию?

Вообще, кто допускает представителей страны-террориста к участию в таких конкурсах? Вообще стыда не имеют; Мусорный бак; Она должна была выйти в нац. костюме рашки – в черном пакете».

Ранее на своей странице в Instagram Катя подробнее рассказала о людях, работающих вместе с ней.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.