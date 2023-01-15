Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, з чого розпочинав кар'єру зірковий чоловік, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика, ставши його четвертою дружиною. А нещодавно дружина музиканта народила первістка - сина Михайла. При цьому для Павлика це четверта дитина.

Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз Репяхова вирішила показати, з чого починав легендарний музикант, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Після концерту чоловік показує мені, як він був гітаристом у Іво Бобула. Чи міг він подумати тоді, що стане народним. 1987 рік", - написала Репяхова.

Раніше Репяхова висловилася про трагедію у Дніпрі.

"Дніпро. Мій рідненький житловий масив, на якому пройшло моє дитинство та юність. Жахливі крики людей чути з-під завалів... Усю ніч розбиратиму завали. Ніколи не пробачимо…", — написала Катерина Репяхова під кадрами.

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