Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, с чего начинал карьеру звездный муж, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика, став его четвертой женой. А недавно жена музыкантаа родила первенца - сына Михаила. При этом для Павлика это четвертый ребенок.

Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Репяхова решила показать, с чего начинал легендарный музыкант, поделившись кадрами в своем блоге.

"После концерта муж показывает мне, как он был гитаристом у Иво Бобула. Мог ли он подумать тогда, что станет народный. 1987 год", - написала Репяхова.

Ранее Репяхова высказалась о трагедии в Днепре.

"Днепр. Мой родненький жилой массив, на котором прошло мое детство и юность. Ужасные крики людей слышны из-под завалов... Всю ночь будут разбирать завалы. Никогда не простим…", — написала Екатерина Репяхова под кадрами.

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