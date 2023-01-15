Телеведучий Юрій Горбунов розповів українцям про трагедію, поділившись із українцями у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов – відомий український телеведучий та чоловік Каті Осадчої. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Горбунов і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Юрій розповів про трагедію, яка сталася.

"Пішов з життя великий патріот України, легендарний грузинський артист та співак Вахтанг Кікабідзе! Йому було 84 роки!!

Мав честь бути з ним знайомим!

Земля тобі пухом, Великий Маестро! RIP", - написав Горбунов у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Світла пам'ять Чудовій Людині! Справжній друг України!";

"Світла пам'ять, сумлінній і порядній людині ...";

"Ой як шкода.. Велика Людина! І вірний друг України";

"Дуже шкода! Вічна світла пам'ять, актору та людині з великої літери";

"Вічна пам'ять людині з великої літери! Царство небесне!"

Нагадаємо, Осадча показала рідкісне фото із 20-річним сином і несподівано нарвалася на критику

А ще Politeka писала, що Осадча зачарувала сімейною ідилією з Горбуновим під час свята

Також Politeka повідомляла, що Горбунов у компанії заступника Міністра оборони похвалився здобутками на роботі .



