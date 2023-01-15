Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Горбунов и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Юрий рассказал о трагедии, которая произошла.
"Ушел из жизни великий патриот Украины, легендарный грузинский артист и певец Вахтанг Кикабидзе! Ему было 84 года!!
Имел честь быть с ним знакомым!!
Земля тебе пухом, Большой Маэстро!! RIP", - написал Горбунов в своем блоге.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Дизель шоу" разгневали украинцев кадрами с актерами-предателями: "Это видео надо удалить!"
23-летняя Анастасия из Днепра чудом выжила: "Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый..."
Украинка получила пожизненный срок: в чем она оказалась виновна по решению суда
На месте трагедии в Днепре спасателям помогают даже дети, кадры: "Боль чувствуем мы все"
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Светлая память Замечательному Человеку! Настоящий друг Украины!";
"Светлая память,совестливому и порядочному человеку....";
"Ой как жалко.. Великий Человек! И верный друг Украины";
"Очень жаль! Вечная светлая память, актеру и человеку с большой буквы";
"Вечная память человеку с большой буквы! Царство небесное!".
Напомним, Осадчая показала редкое фото с 20-летним сыном и неожиданно нарвалась на критику
А еще Politeka писала, что Осадчая очаровала семейной идиллией с Горбуновым во время праздника
Также Politeka сообщала, что Горбунов в компании заместителя Министра обороны похвалился достижениями на работе