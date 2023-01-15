Телеведущий Юрий Горбунов рассказал украинцам о трагедии, поделившись с украинцами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Горбунов и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Юрий рассказал о трагедии, которая произошла.

"Ушел из жизни великий патриот Украины, легендарный грузинский артист и певец Вахтанг Кикабидзе! Ему было 84 года!!

Имел честь быть с ним знакомым!!

Земля тебе пухом, Большой Маэстро!! RIP", - написал Горбунов в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Светлая память Замечательному Человеку! Настоящий друг Украины!";

"Светлая память,совестливому и порядочному человеку....";

"Ой как жалко.. Великий Человек! И верный друг Украины";

"Очень жаль! Вечная светлая память, актеру и человеку с большой буквы";

"Вечная память человеку с большой буквы! Царство небесное!".

Напомним, Осадчая показала редкое фото с 20-летним сыном и неожиданно нарвалась на критику

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