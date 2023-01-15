Як пише Politeka.net , Іраклі Макацарія - відомий грузинський бізнесмен, який був шостим "Холостяком" в Україні. А нещодавно зірка одружився з 20-річною Лізою, яка молодша за нього на 17 років. Не забуває Іраклі про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Макацарія поділився фото із молодою дружиною, поділившись новим постом у своєму блозі.

"Щасливий Новий рік", - написав зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Красавчики, Україно з вами, ми вас любимо, а нам перемоги";

"І вас з Новим роком";

"Як мені подобається ваша пара".

А до цього Іраклі зробив незвичайну заяву.

"Я не хочу і не робитиму політичних заяв! Особливо після того, як ми всі побачили ці жахливі і несамовиті кадри з Бучі…"

Але не можу не висловити своє ставлення.

Грузія та весь її народ завжди підтримували, підтримують і завжди підтримуватимуть Україну… всім, чим ми можемо! Але хочу вам з повною впевненістю сказати, що в Грузії теж на превеликий жаль є безчесні та огидні політичні сили, які дуже активно намагаються використати трагедію в Україні для своїх політичних цілей!", - написав Макацарія.

Нагадаємо, "Холостяк" Макацарія зачарував святковим кадром із молоденькою дружиною

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