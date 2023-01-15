Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный грузинский бизнесмен, который был шестым "Холостяком" в Украине. А недавно звезда женился на 20-летней Лизе, которая младше него на 17 лет. Не забывает Иракли и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Макацария поделился фото с молодой женой, поделившись новым постом в своем блоге.
"Счастливого Нового года", - написал звезда под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красавчики, Украина с вами, мы вас любим, а нам победы";
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"И вас с Новым годом";
"Как же мне нравится ваша пара".
А до этого Иракли сделал необычное заявление.
"Я не хочу и не буду делать политических заявлений! Особенно после того как мы все увидели эти ужасающие и душераздирающие кадры из Бучи…
Но не могу не выразить свое отношение…
Грузия и весь её народ всегда поддерживали, поддерживают и всегда будут поддерживать Украину… всем чем мы можем! Но хочу вам с полной уверенностью сказать, что в Грузии тоже к большому сожалению есть без-честные и отвратительные политические силы, которые очень активно пытаются использовать трагедию в Украине для своих политических целей!", - написал Макацария.
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