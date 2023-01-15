Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем шоу "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Євген показав, хто прищепив йому любов до України.

"Дякую батькам, що навчили мене любити Україну. Не здаватися, коли важко. І навчили мене, що чим більше боляче, тим більше потрібно допомагати один одному. Бо це про кохання. Цим", - написав Євген.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"гарні, сповнені любові очі- це найкраще, що може бути в житті між близькими, рідними людьми";

"Так, любов – творча енергія з безмежною силою. Вона дає успіх, нове життя та щастя. Я теж працюю з любов'ю до людей і для людей. Щастя та здоров'я міцного вашої всієї родини та Вам";

"Дякую вашим батькам, за те, що виростили такого гідного сина України!!!".

"Це майже велика мова".

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