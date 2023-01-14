Известный украинский повар Евгений Клопотенко отметил, что этот бисквит можно есть самостоятельно или сделать из него торт, промазав кремом или карамелью.

Бисквит – не только основание под любые торты, но и вкусный десерт. Бисквит очень прост в приготовлении и имеет непревзойденный нежный и сладкий вкус.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко порадовал рецептом нежного и яркого морковного бисквита. На его приготовление уйдет всего 35 минут.

Как уточнил Евгений Клопотенко, морковный пирог — это идеальный осенний десерт, ведь он полезный и вкусный одновременно. Кроме того, он достаточно быстр в приготовлении, и все процессы вместе с выпеканием не займут больше часа.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Яйца (4 шт.).

Сахар (80 г).

Одна щепотка соли.

Разрыхлитель (7 г).

Мука (100 г).

Морковь (150 г).

Для крема:

Сметана (250 г).

Сахарная пудра (50 г).

Пошаговый рецепт морковного бисквита:

1.Отделить желтки от белков. Желтки перебить с половиной порции сахара, а белки с другой половиной до густого состояния.

2. Немного соли добавить в желтки и начать постепенно вводить муку (предварительно замешанную с разрыхлителем).

3. На среднюю или мелкую терку натереть морковь. Добавить в смесь с желтками и перемешать аккуратно до однородной консистенции. Добавить белковую массу и осторожно размешать.

4.Форму выстелить пергаментом и залить ее полученным тестом. Отправить в разогретую духовую до 180 градусов. Выпекать в течение 20-25 минут. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

5.Для крема нужно взбить сметану с сахарной пудрой. После приготовления бисквита нужно достать его из духовки и дать остыть. Затем необходимо разрезать бисквит и намазать сметанным соусом.

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