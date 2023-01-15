Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, кто ему привил любовь к Украине, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем шоу "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Евгений показал, кто привил ему любовь к Украине.

"Спасибо родителям, что научили меня любить Украину. Не сдаваться, когда тяжело. И научили меня, что чем больше больно, тем больше нужно помогать друг другу. Ибо это о любви. Этим", - написал Евгений.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"красивые, полные любви глаза- это самое лучшее, что может быть в жизни между близкими, родными людьми";

"Да, любовь – творческая энергия с безграничной силой. Она дает успех, новую жизнь и счастье. Я тоже работаю с любовью к людям и для людей. Счастье и здоровье крепкого вашей всей семье и Вам";

"Спасибо вашим родителям, за то что вырастили такого достойного сына Украины!!!".

"Это почти большая речь".

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