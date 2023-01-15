"Холостяк" Алекс Топольський розповів, як мама ставиться до переможниці проекту Каті Лозовицької, поділившись із фанами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен з України, який став 12-м "Холостяком". Цими днями пройшов фінал проекту, де перемогла модель Катя Лозовицька. Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Алекс вирішив поговорити з фанатами.

"Ваші питання", - написав Топольський.

"Як твоя мама поставилася до вибору Каті?" - запитав фанат.

"Мами імпонували обидві дівчини. Але вона як і взагалі в самій серії, припустила, що з Катею велика можливість створити довгострокові відносини, культивуючи сімейні цінності. І я радий, що тут наші думки зійшлися", - написав Топольський.

А до цього Топольський розповів про Сашка.

"Я дуже радий, що стільки людей стежили за нашою історією. І мені хочеться продовжувати ділитися з вами своїми думками та почуттями.

Цікавішого розповім сьогодні в інтерв'ю в моєму телеграм-каналі:

Чи мені було шкода прощатися з Сашком? Що відчував, коли сказав їй "ні"? А також що було після фіналу", - написав Топольський.

Нагадаємо, Решетник показав, як затьмарює виглядом "Холостяка" та переможницю після фіналу

А ще Politeka писала, що Слава Дьомін несподівано розповів про свій зв'язок із мамою "Холостяка" Топольського

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після фіналу шоу показав головну жінку у своєму житті



