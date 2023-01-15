Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен з України, який став 12-м "Холостяком". Цими днями пройшов фінал проекту, де перемогла модель Катя Лозовицька. Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Алекс вирішив поговорити з фанатами.
"Ваші питання", - написав Топольський.
"Як твоя мама поставилася до вибору Каті?" - запитав фанат.
"Мами імпонували обидві дівчини. Але вона як і взагалі в самій серії, припустила, що з Катею велика можливість створити довгострокові відносини, культивуючи сімейні цінності. І я радий, що тут наші думки зійшлися", - написав Топольський.
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А до цього Топольський розповів про Сашка.
"Я дуже радий, що стільки людей стежили за нашою історією. І мені хочеться продовжувати ділитися з вами своїми думками та почуттями.
Цікавішого розповім сьогодні в інтерв'ю в моєму телеграм-каналі:
Чи мені було шкода прощатися з Сашком? Що відчував, коли сказав їй "ні"? А також що було після фіналу", - написав Топольський.
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