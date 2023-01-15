"Холостяк" Алекс Топольский рассказал, как мама относится к победительнице проекта Кате Лозовицкой, поделившись с фанами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины, который стал 12-м "Холостяком". На днях прошел финал проекта, где победила модель Катя Лозовицкая. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Алекс решил поболтать с фанатами.

"Ваши вопросы", - написал Топольский.

"Как твоя мама отнеслась к выбору Кати?", - спросил фанат.

"Мами импонировали обе девушки. Но она как и вообщем в самой серии, предположила, что с Катей большая вероятность создать долгосрочные отношения, культивируя семейные ценности. И я рад, что тут наши мысли сошлись", - написал Топольский.

А до этого Топольский рассказал о Саше.

"Я очень рад, что столько людей следили за нашей историей. И мне хочется продолжать делиться с вами своими мыслями и чувствами.

Более интересного расскажу сегодня в интервью в моем телеграмм-канале:

Было ли мне жаль прощаться с Сашей? Что чувствовал, когда сказал ей "нет"? А также, что было после финала", - написал Топольский.

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