Як пише Politeka.net, Даша Хлистун – відома українська модель, яка стала одним із ангелів Victoria's Secret. Зірка вийшла заміж за "Холостяка" Макса Михайлюка, який не зміг збудувати стосунки з переможницею проекту Дашею Ульяновою. Не забуває Хлистун і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Вчора був мій самий фіговий день народження. Цього дня в моє рідне місто росія принесла смерть. Я далеко від сім'ї і моя дитина зараз потребує мами. Я плачу, млинець, я плачу вже щодня. На роботі, вдома, на вулиці Знаєте, що я помітили, що з цією війною у мене сидить біль. Біль, який клієнти не хочуть бачити через камери, але я не можу її сховати. Я тільки знову плачу, щоб якось полегшити. що?" і "скільки можна?". Дніпро 14.01.2023. Страшний крик людей під завалами, страшний біль. Господи, врятуй Україну, захисти від ворога. Чи загадала я бажання, щоб був мир? На кожне свято! то міг виконати моє бажання або я як той старий дід упіймала рибку. Якби казки хоч трохи були реальні зі своїми магічними героями", - написала Даша, поділившись гіркотою.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка показала маленьку дочку, яка в майбутньому може скласти їй конкуренцію.

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