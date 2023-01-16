Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая стала одним из ангелов Victoria's Secret. Звезда вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка, который не смог построить отношения с победительницей проекта Дашей Ульяновой. Не забывает Хлыстун и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Вчера был мой самый фиговый день рождения. В этот день в мой родной город россия принесла смерть. Я далеко от семьи и мой ребенок сейчас нуждается в маме. Я плачу, блин, я плачу уже каждый день. На работе, дома, на улице. Знаете, что яя заметили, что с этой войной у меня сидит боль. Боль, которую клиенты не хотят видеть через камеры, но я не могу ее спрятать. Я только снова плачу, чтобы как-то облегчить. В голове только вопрос "за что?" и "сколько можно?". Днепр 14.01.2023. Страшный крик людей под завалами, страшная боль. Господи, спаси Украину, защити от врага. Загадала ли я желание, чтобы был мир? На каждый праздник! Если бы кто-то мог исполнить мое желание или я как тот старый дед поймала рыбку. Если бы сказки хоть немного были реальные со своими магическими героями", - написала Даша, поделившись горечью.

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