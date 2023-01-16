Володимир Остапчук показав красуню-дочка Емілію, яка живе з екс-дружиною Оленою Войченком у Канаді.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість був одружений спочатку з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей - Емілію та Евана. А після цього Остапчук одружився з нотаріусом Христиною, але минулого року стало відомо, що пара розлучилася. Сталося це після того, як Володимир поїхав до дітей та колишньої дружини до Канади. Але пара офіційно поки що розлучення не підтверджує.

Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. Цього разу Володимир поділився кадрами, де показав, як виглядала дочка Емілія шість років тому. Як можна зрозуміти, тоді вона була у Парижі.

"Сьогодні в Емілії день ангела. Париж. 6 років тому. Пісня Ельзи, перука Бель, якщо що", - написав Остапчук на кадрах, де донька танцювала просто посеред вулиці.

А до цього Володимир вибачився перед екс-дружиною.

"Багато питань про Олену, дітей та наші нинішні відносини

я наробив багато дурниць

є речі, які не слід говорити чи робити, ніколи і нікому

мені за них прикро та соромно, але це був я

тому відповідальність за них несу я сам повністю і ще довго нестиму", - написав Остапчук.

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