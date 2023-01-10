Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда с 2020 года был женат на нотариусе Кристине, но с лета перестал вместе с ней появляются. Уже осенью стало известно о разводе пары, но пока Владимир и Кристина официально не подтверждали это. При этом пара перестали следить друг за другом в Инстаграм.
А в этот раз Владимир показал, как себя чувствует, поделившись новым фото в сторис. На фото можно увидеть Остапчука под одеялом, а также поднос с едой и градусником.
"Задача, сплю целый день, температуры нет, утомленность и ломота, болит горло, но соплей нет. Что у меня?", - написал Остапчук.
А до этого Владимир извинился перед своей бывшей женой.
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"Много вопросов об Елене, детях и наших нынешних отношениях
я наделал много глупостей
есть вещи, которые не следовало говорить или делать, никогда и никому
мне за них досадно и стыдно, но это был я
поэтому ответственность за них несу я сам полностью и еще долго буду нести", - написал Остапчук.
Напомним, Остапчук после разрыва с Горняк неожиданно вспомнил о первой жене
А еще Politeka сообщала, что Остапчук после новости о разводе сменил интонацию по отношению к первой жене
Также Politeka писала, что бывшая Остапчука получила порцию неприятных комментариев, но решила ответить