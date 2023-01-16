Владимир Остапчук показал красотку-дочь Эмилию, которая живет с экс-женой Еленой Войченко в Канаде.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость был женат изначально на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - Эмилию и Эвана. А после этого Остапчук женился на нотариусе Кристине, но в прошлом году стало известно, что пара развелась. Случилось это после того, как Владимир поехал к детям и бывшей жене в Канаду. Но пара официально пока развод не подтверждает.

Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Владимир поделился кадрами, где показал, как выглядела дочь Эмилия шесть лет назад. Как можно понять, тогда она была в Париже.

"Сегодня в Эмилии день ангела. Париж. 6 лет назад. Песня Эльзы, парик Бель, если что", - написал Остапчук на кадрах, где дочь танцевала прямо посреди улицы.

А до этого Владимир извинился перед экс-женой.

"много вопросов об Елене, детях и наших нынешних отношениях

я наделал много глупостей

есть вещи, которые не следовало говорить или делать, никогда и никому

мне за них досадно и стыдно, но это был я

поэтому ответственность за них несу я сам полностью и еще долго буду нести", - написал Остапчук.

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