Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость был женат изначально на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - Эмилию и Эвана. А после этого Остапчук женился на нотариусе Кристине, но в прошлом году стало известно, что пара развелась. Случилось это после того, как Владимир поехал к детям и бывшей жене в Канаду. Но пара официально пока развод не подтверждает.
Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Владимир поделился кадрами, где показал, как выглядела дочь Эмилия шесть лет назад. Как можно понять, тогда она была в Париже.
"Сегодня в Эмилии день ангела. Париж. 6 лет назад. Песня Эльзы, парик Бель, если что", - написал Остапчук на кадрах, где дочь танцевала прямо посреди улицы.
А до этого Владимир извинился перед экс-женой.
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"много вопросов об Елене, детях и наших нынешних отношениях
я наделал много глупостей
есть вещи, которые не следовало говорить или делать, никогда и никому
мне за них досадно и стыдно, но это был я
поэтому ответственность за них несу я сам полностью и еще долго буду нести", - написал Остапчук.
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