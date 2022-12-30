Телеведущий Владимир Остапчук после новости о разводе объявился недалеко от позиций оккупантов, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой "Маска". Знаменитость был женат на нотариусе Кристине. А недавно стало известно, что пара развелась, но официального подтверждения еще не было. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Остапчук приехал в Херсон, где уже через реку Днепр находились позиции россиян.

"Пусть россия и непогода не делает вам в жизни погоды", - написал Владимир.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вова, поскорее бы уже погоду в Симферополе вещал";

"Боже, если я заслужил служить Украине, земле ангелов… даже если я пожертвую своей жизнью в пути, сделайте так, чтобы я уехал в Украину. Боже, помоги мне. Мое желание такое... Да здравствует Украина и да здравствуют украинские воины".

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