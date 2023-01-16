На своїй сторінці в Instagram артистка вшанувала пам'ять легендарного актора та співака Вахтанга Кікабідзе, який пішов із життя у віці 84 років.

"Неймовірно сумно. Неймовірно важко щодня читати про те, що від нас йдуть дуже близькі і рідні, знайомі і незнайомі, відомі і невідомі, молоді душею та молоді віком. Війна (синонім раша) намагається перетворити новини у зведення, живих - у резерви, мертвих - у статистику, смерть - у буденність. Для когось це прийнятно, але не для нас! Ми - українці, і ми живемо іншими категоріями, в іншому вимірі, в іншому всесвіті", — пише Руслана Лижичко.

Вона наголосила, що Вахтанг Кікабідзе був справжнім другом українського народу.

"За нами Правда, і тому ми непереможні! Але наскільки б нам було важче, якби поруч не було друзів! Справжніх друзів! Грузія та грузини - це наші справжні брати, люди, близькі нам по духу. Вахтанг Костянтинович був і залишиться назавжди саме такою Людиною! Людиною Світла! Він був в моєму житті одним з тих, про кого кажуть: “Ця людина освітила, а може й освятила, мою дорогу”. В далекому 1996 році Вахтанг Костянтинович назвав мене Гранд-Принцесою, і я отримала дуже важливе в моєму творчому житті визнання", — пригадує співачка.

Руслана Лижичко додала, що зустрічі з Кікабідзе завжди були феєрверком гумору, радості та оптимізму.

"Його підтримка України та українців безцінна, його дружба та приязнь неймовірні, його любов безкорислива та щира! Важко усвідомлювати втрату такого Друга! В потоках “статистики смерті” притупляється саме відчуття вртати! Можливо в мирний час я би по-іншому переживала цей біль! Але я певна, що добрий та усміхнений Вахтанг Кікабідзе ніколи не залишить нас, він буде завжди поруч, тому що його неможливо не любити і неможливо забути. Для мене він водночас мудрий старець і юний Буба, визнаний корифей і простий друг, великий грузин і щирий українець!", — зізнається зірка.

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