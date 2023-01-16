На офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram опублікували пост, присвячений знаменитому грузинському артисту, який пішов із життя 15 січня у віці 84 років.
Вахтанг Кікабідзе співпрацював із "Квартал 95", кілька разів брав участь у зйомках "Вечірнього кварталу". Студія навіть зняла про грузинського артиста документальний фільм під назвою "Легенда".
Українці в коментарях також висловлюють співчуття:
"Людина, яка пронесла своє життя з честю. Низький уклін за підтримку України. З повагою відношусь до його таланту, як співака і актора. Царство небесне🙏";
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
ЗСУ наступають: останні дані про ситуацію у Соледарі, Бахмуті та Кремінній
9-річну дівчинку рятують у Дніпрі: "Гуляла біля будинку з бабусею"
23-річна Анастасія з Дніпра дивом вижила: "Я стала популярною, хоч і не хотіла цього, майже кожен..."
Врятувати не вдалося: раптово обірвалося життя знаменитої співачки, перші подробиці
"Легенда.Людина з Великої букви!Патріот.Хороший друг України,який довго житиме в наших серцях. Епоха.Вічна та світла пам'ять.😢";
"Дякую за вашу творчість!! За вашу підтримку України. Співчуття рідним!!😢".
Додамо, Вахтанг Кікабідзе неодноразово з 2014 року висловлював підтримку народу України у боротьбі проти російського агресора. Артист перервав з окупантами всі стосунки, скасував усі концерти в росії і з того часу жодного разу не їздив у країну-агресор.
Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.
Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.
Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.