На офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram опублікували пост, присвячений знаменитому грузинському артисту, який пішов із життя 15 січня у віці 84 років.

"Дякуємо за Ваш талант, за Вашу підтримку і за те, що мали честь стояти з Вами на одній сцені. Вічна пам’ять, Легендо …", — сказано в некролозі.

Вахтанг Кікабідзе співпрацював із "Квартал 95", кілька разів брав участь у зйомках "Вечірнього кварталу". Студія навіть зняла про грузинського артиста документальний фільм під назвою "Легенда".

Українці в коментарях також висловлюють співчуття:

"Людина, яка пронесла своє життя з честю. Низький уклін за підтримку України. З повагою відношусь до його таланту, як співака і актора. Царство небесне🙏";

Популярні новини зараз

"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці

ЗСУ наступають: останні дані про ситуацію у Соледарі, Бахмуті та Кремінній

9-річну дівчинку рятують у Дніпрі: "Гуляла біля будинку з бабусею"

23-річна Анастасія з Дніпра дивом вижила: "Я стала популярною, хоч і не хотіла цього, майже кожен..."

Врятувати не вдалося: раптово обірвалося життя знаменитої співачки, перші подробиці
Показати ще

"Легенда.Людина з Великої букви!Патріот.Хороший друг України,який довго житиме в наших серцях. Епоха.Вічна та світла пам'ять.😢";

"Дякую за вашу творчість!! За вашу підтримку України. Співчуття рідним!!😢".

Додамо, Вахтанг Кікабідзе неодноразово з 2014 року висловлював підтримку народу України у боротьбі проти російського агресора. Артист перервав з окупантами всі стосунки, скасував усі концерти в росії і з того часу жодного разу не їздив у країну-агресор.

кикабидзе

Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.