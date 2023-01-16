На офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram опублікували пост, присвячений знаменитому грузинському артисту, який пішов із життя 15 січня у віці 84 років.

"Дякуємо за Ваш талант, за Вашу підтримку і за те, що мали честь стояти з Вами на одній сцені. Вічна пам’ять, Легендо …", — сказано в некролозі.

Вахтанг Кікабідзе співпрацював із "Квартал 95", кілька разів брав участь у зйомках "Вечірнього кварталу". Студія навіть зняла про грузинського артиста документальний фільм під назвою "Легенда".

Українці в коментарях також висловлюють співчуття:

"Людина, яка пронесла своє життя з честю. Низький уклін за підтримку України. З повагою відношусь до його таланту, як співака і актора. Царство небесне🙏";

"Легенда.Людина з Великої букви!Патріот.Хороший друг України,який довго житиме в наших серцях. Епоха.Вічна та світла пам'ять.😢";

"Дякую за вашу творчість!! За вашу підтримку України. Співчуття рідним!!😢".

Додамо, Вахтанг Кікабідзе неодноразово з 2014 року висловлював підтримку народу України у боротьбі проти російського агресора. Артист перервав з окупантами всі стосунки, скасував усі концерти в росії і з того часу жодного разу не їздив у країну-агресор.

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