Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова показала кілька корисних вправ для внутрішньої частини стегна.
"Спорт є і буде актуальним завжди, що б не відбувалося навколо нас, оскільки це є активність, рух, тренування серцево-судинної системи та багато інших супутніх бонусів, що так важливі для нас зокрема сьогодні. Завжди актуально дбати про своє здоров’я й гарне самопочуття - фізичне, моральне, ментальне. Ти наче просто тренуєш м’язи, при цьому профітує весь організм загалом", — пише Марина Боржемська.
Завдяки тренуванням спалюється надлишок жирових відкладень; зміцнюються кістки та суглоби; стає більш еластичною шкіра; знижується рівень стресу; вирівнюється гормональний баланс; упорядковуються думки.
"Сьогоднішнє відео допоможе якнайкраще попрацювати над м’язами внутрішньої сторони стегна - ця частина тіла турбує здебільшого дівчат та жінок, адже кожна хоче мати гарні стрункі прокачані ніжки. Просто додавайте цей комплекс до свого звичного систематичного тренування і вже через деякий час побачите перші результати", — радить зірка "Зважені та щасливі".
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Вправи виконуємо 3 кола по 15-20 разів:
Нагадаємо, Марина Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.
Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.
Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.