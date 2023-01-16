В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова показала несколько полезных упражнений для внутренней части бедра.

"Спорт является и будет актуальным всегда, что бы ни происходило вокруг нас, поскольку это активность, движение, тренировка сердечно-сосудистой системы и многие другие сопутствующие бонусы, которые так важны для нас в частности сегодня. Всегда актуально заботиться о своем здоровье и хорошем самочувствии – физическом, моральном, ментальном. Ты как будто просто тренируешь мышцы, при этом профитирут весь организм в целом", — пишет Марина Боржемская.

Благодаря тренировкам сжигается избыток жировых отложений; укрепляются кости и суставы; становится более эластичной кожа; снижается уровень стресса; выравнивается гормональный баланс; упорядочиваются мысли.

"Сегодняшнее видео поможет как можно лучше поработать над мышцами внутренней стороны бедра - эта часть тела беспокоит в основном девушек и женщин, ведь каждая хочет иметь хорошие стройные прокачанные ножки. Просто добавляйте этот комплекс к своей привычной систематической тренировке и уже через некоторое время увидите первые результаты" , - советует звезда "Зважені та щасливі".

Упражнения выполняем 3 круга по 15-20 раз:

Напомним, Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.