Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова висловилася про трагедію у її рідному місті.

Як пише Politeka.net , Катя Репяхова є дружиною Віктора Павлика, ставши вже четвертою його дружиною. Артист розлучався тричі і з однією з екс-жен Віктора молода дружина влаштувала публічний скандал і навіть судилася.

Вона активно веде блог, показує відпочинок та іноді розповідає про ситуацію в країні. Цього разу вона вирішила заговорити про Дніпро.

«Кількість загиблих зросла до 40 осіб, - Дніпрова. Доля ще 35 людей невідома... Росія – це абсолютне зло, яке не повинно існувати на цій планеті.

І як Третій Рейх – він буде знищений, розтоптаний та заплатить за всі свої злочини» - висловилася Катерина.

У мережі підтримують думку:

«Світла пам'ять 😭 тут жодних слів не вистачить!; Немає слів, тільки біль і лють!; Також немає вже сліз і сил;

Вже 40 😢; Я вже третій день не можу прийти до тями. Наче намагаюся щось робити, але постійно в новинах... і щодня кількість жертв зростає;

Не буде їм прощення !🤬🤬🤬; скільки горя робить ((( слів не вистачає 🤬)).

Раніше також Репяхова висловилася про трагедію у Дніпрі.

"Дніпро. Мій рідненький житловий масив, на якому пройшло моє дитинство та юність. Жахливі крики людей чути з-під завалів... Усю ніч розбиратиму завали. Ніколи не пробачимо…", — написала Катерина Репяхова під кадрами.

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