Як пише Politeka.net , Оля Цибульська - відома українська співачка, яка також є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка прославилася завдяки шоу "Фабрика зірок", яке виходило ще 2007 року. Зірка понад 20 років разом зі своїм чоловіком і виховує сина Нестора.

Не забуває Цибульська і про ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Оля розповіла про свій творчий шлях.

"Срала/мазала ... Ти робиш як ти хочеш ... Коли у мене там тисячі разів не виходило і зачинялися переді мною двері, а вони частіше не відчиняються, ніж відчиняються. Я собі сказала: "Боже, якщо у мене є дійсно якийсь талант, а не я себе накрутила – я прийду до своїх людей. Це буде триваліший шлях, він буде якийсь такий (звивистий, - прим. ред.), я розумію, що він буде непростим, але я знайду своїх людей", - сказала Оля.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви прекрасна та талановита особистість";

"Олечко, яка ви красуня! І дуже талановита";

"Яка ти гарненька, ти обов'язково здійсниш свою мрію, вибачаюся за орфографію тільки вчу мову".

Нагадаємо, Цибульська поділилася потаємним і назвала табу у вихованні сина Нестора

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська чесно відповіла, чи готова на пластичну операцію заради успіхів у кар'єрі.

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