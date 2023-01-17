Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая также является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда прославилась благодаря шоу "Фабрика зірок", которая выходила еще в 2007 году. Звезда больше 20 лет вместе со своим супругом и воспитывает сына Нестора.

Не забывает Цибульская и о ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Оля рассказала о своем творческом пути.

"Срала/мазала... Ты делаешь как ты хочешь... Когда у меня там тысячи раз не получалось и закрывались перед мной двери, а они чаще не открываются, чем открываются. Я себе сказала: "Боже, если у меня есть действительно какой-то талант, а не я себя накрутила - я приду к своим людям. Это будет длительней путь, он будет какой-то такой (извилистый, - прим. ред.), я понимаю, что он будет непростой, но я найду своих людей", - сказала Оля.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы прекрасная и талантливая личность";

"Олечка, какая вы красавица! И очень талантливая";

"какая ты хорошенькая, ты обязательно осуществишь свою мечту, извиняюсь за орфографию только учу язык".

Напомним, Цибульская поделилась сокровенным и назвала табу в воспитании сына Нестора

А еще Politeka сообщала, что Цибульская честно ответила, готова ли на пластическую операцию ради успехов в карьере

Также Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цибульськая набросилась на украинку из-за ребенка



