"Майстер Шеф" Євген Клопотенко показав себе та розповів, які погані новини відбулися, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем шоу "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Клопотенко вирішив вийти у сторіс, розповівши про погані новини.

"Погані новини. Сумно, але гаразд(((", -) написав Євген у своєму сторіс."

"Намалюю я тут серце на брудній машині і скажу вам, що мій племінник заборонив їсти того пацюка", - розповів Клопотенко.

До цього Євген показав щура в клітці.

"Я ось це ось приїхав до батьків, а в них тут ніби нова їжа виросла. Цікаво, з чим би його приготувати?", - сказав Клопотенко, жартуючи.

Після цього Євген продовжив жарт, але вже з голубами, якщо щура не можна.

"Але тут у мене є голуби, можливо це знак...", - написав Клопотенко і показав безліч птахів.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом ніжного морквяного бісквіту.

А ще Politeka повідомляла, що Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився незвичайним рецептом салату з хурмою.

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко запропонував рецепт французького пирога, який легко приготувати



