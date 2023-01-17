Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем шоу "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Клопотенко вирішив вийти у сторіс, розповівши про погані новини.
"Погані новини. Сумно, але гаразд(((", -) написав Євген у своєму сторіс."
"Намалюю я тут серце на брудній машині і скажу вам, що мій племінник заборонив їсти того пацюка", - розповів Клопотенко.
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До цього Євген показав щура в клітці.
"Я ось це ось приїхав до батьків, а в них тут ніби нова їжа виросла. Цікаво, з чим би його приготувати?", - сказав Клопотенко, жартуючи.
Після цього Євген продовжив жарт, але вже з голубами, якщо щура не можна.
"Але тут у мене є голуби, можливо це знак...", - написав Клопотенко і показав безліч птахів.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом ніжного морквяного бісквіту.
А ще Politeka повідомляла, що Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився незвичайним рецептом салату з хурмою.
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко запропонував рецепт французького пирога, який легко приготувати