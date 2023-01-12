Как советует победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, чтобы закуска получилась вкусной, нужно правильно сварить яйца: желток должен быть бархатной текстуры, а его цвет бледным.

Фаршированные яйца подойдут для фуршета. Начинить яйца можно чем угодно, знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предлагает четыре оригинальных начинки для популярной закуски и поделился их рецептом с украинцами. Их можно подавать с мясными и рыбными блюдами.

Как советует победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, чтобы закуска получилась вкусной, нужно правильно сварить яйца: желток должен быть бархатной текстуры, а его цвет бледным.

Яйца залейте в кастрюле водой комнатной температуры. Кипятком заливать не стоит — они треснут. Варите яйца ровно 8 минут после закипания, тогда желток будет именно такой, как нужно – влажный и мягкий.

После того как яйца сварятся, сразу залейте их холодной водой и оставьте остывать. Тогда их очень просто очистить. У свежих яиц, которым 1-2 дня, с этим проблемы, поэтому при варке добавьте в воду чайную ложку соды.

Рецепты начинок

Сварите 12 яиц. Очистите осторожно, чтобы не повредить белок. Разрежьте на две равные части. Для каждой начинки используйте четыре желтка.

Первая начинка:

1 авокадо

1 ст. л лимонного сока

4 желтка

щепотка соли

Положите четыре желтка в глубокую миску, добавьте очищенное от кожуры и косточки авокадо, щепотку соли и сок лимона, который нужен, чтобы плод не почернел и для пикантности вкуса. Разомните вилкой до однородной смеси. Вы можете использовать блендер, тогда получите не просто начинку, а пасту.

Вторая начинка:

100 г филе сельди

40 г сливочного масла

половина репчатого лука (примерно 30 г)

4 желтка

В блендер переложите филе сельди. Добавьте очищенный лук репчатый и перебейте до однородной консистенции. Добавьте желтки и сливочное масло. Измените вилку и хорошо перемешайте. Можете использовать красный лук или белый, потому что он имеет более мягкий вкус, чем репчатый.

Третья начинка:

100 г брынзы

40 г сливочного масла

4 желтка

Брынзу натрите на свекольной терке и переложите в глубокую миску, добавьте сливочное масло и желтки. Помните вилкой и хорошо перемешайте. Брынзу можно заменить фетой или адыгейским сыром. На вкус это не сильно повлияет, только на консистенцию начинки. Если нужно, добавьте соль по вкусу.

Четвертая начинка:

80 г консервированного тунца

половина репчатого лука (примерно 30 г)

4 желтка

Переложите тунца из банки в глубокую миску, добавьте желтки и мелко порубленный лук. Помните вилкой и перемешайте. Как и со второй начинкой, выбирайте любой лук по вашему вкусу.

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