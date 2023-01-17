"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал себя и рассказал, какие плохие новости произошли, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем шоу "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Клопотенко решил выйти в сторис, рассказав о плохих новостях.

"Плохие новости. Грустно, но ладно(((", - написал Евгений в своем сторис.

"Нарисую я тут сердечко на грязной машине и скажу вам, что мой племянник запретил кушать ту крысу", - рассказал Клопотенко.

Стоит отметить, что до этого Евгений показал крысу в клетке.

"Я вот это вот приехал к родителям, а у них тут как-бы новая еда выросла. Интересно, с чем бы его приготовить?", - сказал Клопотенко, подшучивая.

После этого Евгений продолжил шутку, но уже с голубями, раз крысу нельзя.

"Но тут у меня есть голуби, возможно, это знак...", - написал Клопотенко и показал множество птиц.

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