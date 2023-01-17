Танцівниця Ілона Гвоздєва, переможниця "Танців зі зірками", показала, як постаріла, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, а також переможниця українських "Танців з зірками". А після цього знаменитість стала хореографом-постановником грузинських "Танців із зірками". При цьому після зйомок проекту Ілона зазначила, що призи в Грузії набагато кращі, ніж в Україні.

Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка зробила селфі, демонструючи своє волосся. Як можна побачити, у артистки волосся стало сивим.

"За останні тижні майже вся голова вкрилася сивим волоссям", - написала Гвоздєва у сторіс.

А після цього Гвоздєва показала, як зробити так, щоб інтернет залишався навіть під час відключення світла.

"Система ніпель. Намагаємось підключити інтернет до акумулятора", - розповіла Ілона.

"Намагаємося підключити інтернет, щоб хоча б зв'язок був, коли світло пропадає", - написала Гвоздєва у сторіс.

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" звернулася до українців на честь свята

А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" назвала шкідливі звички, які не може побороти

Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" розповіла про хворобу чоловіка, яка з'явилася після 24 лютого.