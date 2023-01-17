Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, а также победительница украинских "Танців з зірками". А после этого знаменитость стала хореографом-постановщиком грузинских "Танців з зірками". При этом после съемок проекта Илона отметила, что призы в Грузии намного лучше, чем в Украине.

Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда сделала селфи, демонстрируя свои волосы. Как можно увидеть, у артистки волосы стали седыми.

"За последние недели почти вся голова покрылась седыми волосами", - написала Гвоздева в сторис.

А после этого Гвоздева показала, как сделать так, чтобы интернет оставался даже во время отключения света.

"Система нипель. Пытаемся подключить интернет к аккумулятору", - рассказала Илона.

"Пытаемся подключить интернет, чтобы хотя бы связь была, когда свет пропадает", - написала Гвоздева в сторис.

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