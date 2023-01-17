Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка перемогла на проекті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Після цього пара одружилася, а також завела дитину, яку назвали Левом. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Квіткова поділилася кадрами, де позувала у шикарному чорному вбранні. Як відомо, знаменитість знялася для французької реклами.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та почали обговорювати публікацію:

"Ви хоча б у жалобні дні не виставляли таке... і якщо хтось напише такий коментар, ви одразу кричите, що донатите. Звідки вам знати, що ми "прості люди" не донатимо? але не у всіх є можливість донатити по" 5000 грн... Я не дивуюсь, чому Микита від вас пішов... ви то гола, то в купальниках на камеру то ось третій день жалоби у Дніпрі і тут ваші понти";

"У Дніпрі теракт якщо що, 3 дні жалоба";

"Вам потрібно лікуватися, а то ви як тільки мінус один грам на терезах є відразу показуєте себе напівголою. У вас нарцисизм".

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" у чорному ліфі викликала підозри про пластику

А ще Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" у вузькій сукні хвальнула ідеальною фігурою.

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" показала схуднення та назвала свою нинішню вагу



