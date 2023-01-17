Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая победила на проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. После этого пара женилась, а также завела ребенка, которого назвали Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Квиткова поделилась кадрами, где позировала в шикарном черном наряде. Как известно, знаменитость снялась для французской рекламы.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и начали обсуждать публикацию:

"вы хотя бы в траурные дни не выставляли такое... и если кто-то напишет такой комментарий, вы сразу кричите, что донатите. Откуда вам знать, что мы "простые люди" не донатим? но не у всех есть возможность донатить по 5000 грн... Я не удивляюсь, почему Никита от вас ушел... вы то голая, то в купальниках на камеру то вот третий день траура в Днепре и здесь ваши понты";

"В Днепре теракт если что, 3 дня траур";

"вам нужно лечиться, а то вы как только минус один грамм на весах есть сразу показываете себя полуголой. У вас нарциссизм".

Напомним, Квиткова из "Холостяка" в черном лифе вызвала подозрения о пластике

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