Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая победила на проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. После этого пара женилась, а также завела ребенка, которого назвали Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Квиткова поделилась кадрами, где позировала в шикарном черном наряде. Как известно, знаменитость снялась для французской рекламы.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и начали обсуждать публикацию:
"вы хотя бы в траурные дни не выставляли такое... и если кто-то напишет такой комментарий, вы сразу кричите, что донатите. Откуда вам знать, что мы "простые люди" не донатим? но не у всех есть возможность донатить по 5000 грн... Я не удивляюсь, почему Никита от вас ушел... вы то голая, то в купальниках на камеру то вот третий день траура в Днепре и здесь ваши понты";
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"вам нужно лечиться, а то вы как только минус один грамм на весах есть сразу показываете себя полуголой. У вас нарциссизм".
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