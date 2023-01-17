Як пише Politeka.net, Катерина Лозовицька – відома українська модель, яка стала учасницею проекту "Холостяк" 12 з Алексом Топольським. Днями пройшов фінал шоу, де головний герой вибрав дівчину переможницею. І хоч українці здебільшого підтримали вибір Алекса, але, як і раніше, не дуже вірять у успішні стосунки пари, адже зазвичай після проекту всі розлучаються.

Катя у своєму Інстаграм вирішила відповісти хейтерам, які вважають, що це всього лише контракт. Лозовицька зробила репост брата, котрий показав коментарі.

"Зайшов на коментар під фоткою сестри. Господи, це безцінно. Я такого трешу давно не читав", - написав Станіслав, брат Каті.

"Моє улюблене "вона проплачена". Люди, ну ви серйозно думаєте, що на реаліті шоу, де все побудовано на справжніх натуральних емоціях учасників, сам би проект дозволив комусь щось проплачувати?) Кому? Навіщо? Для чого?) Зупиніться, це як мінімум нелогічно", - написала Катя.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський перед фіналом насмішив українок безглуздим виглядом.

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