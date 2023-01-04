Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Проект практически закончился Алексу предстоит выбрать ту самую среди оставшихся участниц. Одна из них - Александра Мудрая, которая стала любимицей многих украинцев, а не только главного героя шоу. За девушкой следят десятки тысяч фанов в Инстаграм, где она ведет блог. А в этот раз Мудрая заинтриговала встречей, поделившись сторис.

"Главное, чтобы у тебя не было никакой еды с собой вообще. Они за это штрафуют", - было написано в сообщениях.

"Ааа, как же я без еды. Я как раз котлет привезти хотела. Ладно, конечно без, а что еще? Ты кстати много вообще вещей взяла?", - было написано в ответе.

"Угадайте, кто ко мне летит?", - написала Мудрая, интригуя украинцев встречей.

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