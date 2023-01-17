Телеведучий Слава Дьомін зізнався, що архівне фото було зроблено цього ж дня, 16 січня, але 11 років тому.

Телеведучий Слава Дьомін показав, як він та художній керівник "Вечірнього кварталу" Євген Кошовий змінилися з роками. Виявилося, знаменитості товаришують уже 11 років - в Інстаграм-Сторіз він опублікував архівне фото зі своїм другом та відомим гумористом Євгеном Кошовим, де вони однаково позують.

Завдяки цьому фото можна простежити наскільки сильно за ці 11 років змінилася зовнішність Слави Дьоміна та Євгена Кошового .

Архівне фото було зроблено цього ж дня, 16 січня, але 11 років тому. На знімку Євген та Слава позують на тлі стіни, однаково схрестивши руки. Як зазначив Дьомін, вони з Кошовим товаришують уже 11 років.

"11 років вже дружимо. 16.01.2012", - коротко підписав фотографію телеведучий.

Варто зазначити, що 15 січня у родині Євгена Кошового було свято. Старша дочка гумориста – Варвара – святкувала день народження. Юній блогерці виповнилося 15 років.

Крім того, нагадаємо, що у січні 2021 року Слава Дьомін заявив, що розлучився з дружиною. Пара полягала у відносинах 13 років, з яких 10 прожила у шлюбі. У Дьоміна та Міщенка є син Владислав.

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