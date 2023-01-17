Телеведущий Слава Демин признался, что архивное фото было сделано в этот же день, 16 января, но 11 лет назад.

Телеведущий Слава Демин показал, как он и художественный руководитель "Вечернего квартала" Евгений Кошевой изменились с годами. Оказалось, знаменитости дружат уже 11 лет - в Инстаграм-Сториз он опубликовал архивное фото со своим другом и известным юмористом Евгением Кошевым, где они одинаково позируют.

Благодаря этому фото можно проследить насколько сильно за эти 11 лет изменилась внешность Славы Демина и Евгения Кошевого.

Архивное фото было сделано в этот же день, 16 января, но 11 лет назад. На снимке Евгений и Слава позируют на фоне стены, одинаково скрестив руки. Как отметил Демин, они с Кошевым дружат уже 11 лет.

"11 лет уже дружим. 16.01.2012", — коротко подписал фотографию телеведущий.

Стоит отметить, что 15 января, в семье Евгения Кошевого был праздник. Старшая дочь юмориста – Варвара – праздновала день рождения. Юной блогерше исполнилось 15 лет.

Кроме того, напомним, что в январе 2021 года Слава Демин заявил, что расстался с женой. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожила в браке. У Демина и Мищенко есть сын Владислав.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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