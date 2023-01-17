Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" показав, як відсвяткував день народження на роботі, похвалявшись подарунками.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор, шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ектор показав, як прийшов на роботу, де його привітали із днем ​​народження.

"Моя друга сім'я. Ці привітання завжди такі несподівані, душевні та емоційні", - написав Ектор під кадрами.

"Команда подарувала дуже смачний торт, квіти та ще дещо", - написав Хіменес-Браво на другому сторіс.

"Друзі, дивіться, день народження не закінчилося, мене моя команда на "Майстер Шеф", моя близька родина, вони подарували мені гарний торт та квіточки, але дивіться", - додав зірка.

"Увага та емоції. А це справді, найголовніший подарунок", - написав Ектор.

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