Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как отпраздновал день рождения на работе, похваставшись подарками.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор, шеф-повар и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Эктор показал, как пришел на работу, где его поздравили с днем рождения.

"Моя вторая семья. Эти поздравления всегда такие неожиданные, душевные и эмоциональные", - написал Эктор под кадрами.

"Команда подарила очень вкусный торт, цветы и еще кое что", - написал Хименес-Браво на втором сторис.

"Друзья, смотрите, день рождения не закончилось, меня моя команда на "Мастер Шеф", моя близкая семья, они подарили мне красивый торт и цветочки, но смотрите", - добавил звезда.

"Внимание и эмоции. А это действительно, самый главный подарок", - написал Эктор.

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