Прима-балерина та суддя "Танців зі зірками" Катерина Кухар розповіла, як врятуватися від стресу, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар - відома українська прима-балерина та суддя "Танців з зірками". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Катерина розповіла, як урятуватися від стресу.

"Навіть просто бути в новинах - це надзвичайний стрес для свідомості, що залишає свій відбиток у вигляді ПТСР (посттравматичний синдром - прим. ред.). Неважливо, де ви знаходитесь, у сусідньому будинку, місті чи країні. Колективний біль відчувають усі. Ми все в одному полі та близько до серця приймаємо реальність", - почала Кухар.

"Тому всі ці емоції залишаються в тілі. Тому дуже важливо не стримувати, не перемикатися, а проживати і відпускати. Що допомагає мені повернути себе:

1. Дати собі час на "постраждати". І головне - дати собі якийсь час бути в цьому, описувати емоції, плакати сердитися. Не перемикати біль на справи, бо він так збиратиметься і забиратиме багато ресурсу. Сльози – найпростіший спосіб відпустити напругу. Після них легше не лише морально, а й фізично", - продовжила Кухар.

"2. Не знецінюйте свій біль, тому що "комусь важче. Не знецінюйте біль інших людей. Не дозволяйте іншим посягати на ваші почуття. Кожен відчуває як може. Кожен мешкає, як може. Підтримувати словом, ділом, донатом – це також певна терапія. Ми не одні у своїх почуттях та болю.

3. Поговоріть, обіймайте близьких. Гуляйте, спілкуйтесь, не закривайтеся від світу. Зібравшись переживати простіше", - додала Катерина.

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