Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Екатерина рассказала, как спастись от стресса.

"Даже просто быть в новостях - это чрезвычайный стресс для сознания, что оставляет свой отпечаток в виде ПТСР (посттравматический синдром - прим. ред.). Неважно, где вы находитесь, в соседнем доме, городе или стране. Коллективный боль чувствуют все. Мы все в одном поле и близко к сердцу принимаем реальность", - начала Кухар.

"Поэтому, все эти эмоции остаются в теле. Поэтому очень важно не сдерживать, не переключаться, а проживать и отпускать. Что помогает мне вернуть себя:

1. Дать себе время на "пострадать". И главное - дать себе какой-то отрезок времени быть в этом, описывать эмоции, плакать злиться. Не переключать боль на дела, ибо он будет так собираться и забирать много ресурса. Слезы - самый простой способ отпустить напряжение. После них легче не только морально, но и физически", - продолжила Кухар.

"2. Не обесценивайте свою боль, потому что "кому-то тяжелей. Не обесценивайте боль других людей. Не позволяйте другим посягать на ваши чувства. Каждый чувствует, как может. Каждый проживает, как может. Поддерживать словом, делом, донатом - это также определенная терапия. Мы не одни в своих чувствах и боли.

3. Поговорите, обнимайте близких. Гуляйте, общайтесь, не закрывайтесь от мира. Собравшись переживать проще", - добавила Екатерина.

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