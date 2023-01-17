16 січня, в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Український телеведучий колумбійського походження, суддя проекту "МайстерШеф" на СТБ, ресторатор Ектор Хіменес-Браво в Instagram вшанував пам'ять загиблих героїв та подякував за захист тих, хто продовжує боротися за волю.

Ектор Хіменес-Браво наголосив, що 26 травня 2014 року розпочалися бої за Донецький аеропорт. 8 місяців, 242 дні або 5808 годин – саме стільки трималися ЗСУ, медики та волонтери, саме стільки часу утримували супротивника та давали відсіч.

За цей час близько 100 військових загинули, боронячи Донецький аеропорт. Близько 400 людей отримали поранення, і ще дещо зникли безвісти.

Кулінар захотів віддати шану всім загиблим, хто захищав нашу землю. Щиро поспівчував він тим, хто втратив близьких та рідних.

"Цей день ще один доказ того, що хтось несе смерть, а хтось процвітання. Зараз ворог навіть не думає відступати, але не відступимо і ми. Пам'ятайте, що герої не вмирають, вони залишаються на небі, оберігаючи наш мирний сон. ", - додав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.