16 січня, в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Український телеведучий колумбійського походження, суддя проекту "МайстерШеф" на СТБ, ресторатор Ектор Хіменес-Браво в Instagram вшанував пам'ять загиблих героїв та подякував за захист тих, хто продовжує боротися за волю.
Ектор Хіменес-Браво наголосив, що 26 травня 2014 року розпочалися бої за Донецький аеропорт. 8 місяців, 242 дні або 5808 годин – саме стільки трималися ЗСУ, медики та волонтери, саме стільки часу утримували супротивника та давали відсіч.
За цей час близько 100 військових загинули, боронячи Донецький аеропорт. Близько 400 людей отримали поранення, і ще дещо зникли безвісти.
Кулінар захотів віддати шану всім загиблим, хто захищав нашу землю. Щиро поспівчував він тим, хто втратив близьких та рідних.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"Мені за українців соромно": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка здивував новою різкою заявою
"Треба вмитими випускати": як переможниця Міс Всесвіт-2022 виглядає без макіяжу
"А в чому краса?": українців здивувала зовнішність переможниці "Міс Всесвіт-2022"
9-річну дівчинку рятують у Дніпрі: "Гуляла біля будинку з бабусею"
"Цей день ще один доказ того, що хтось несе смерть, а хтось процвітання. Зараз ворог навіть не думає відступати, але не відступимо і ми. Пам'ятайте, що герої не вмирають, вони залишаються на небі, оберігаючи наш мирний сон. ", - додав Ектор Хіменес-Браво.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.