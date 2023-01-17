16 января, в Украине отмечают День памяти "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво в Instagram почтил память погибших героев и поблагодарил за защиту тех, кто продолжает бороться за свободу.

Эктор Хименес-Браво напоминил, что 26 мая 2014 года начались бои за Донецкий аэропорт. 8 месяцев, 242 дня или 5808 часов – именно столько держались ВСУ, медики и волонтеры, именно столько времени удерживали противника и давали отпор.

За это время около 100 военных погибли, обороняя Донецкий аэропорт. Около 400 человек получили ранения, и еще несколько пропали без вести.

Кулинар захотел отдать дань памяти всем погибшим, кто защищал нашу землю. Искренне посочувствовал он тем, кто потерял близких и родных.

"Этот день еще одно доказательство того, что кто-то несет смерть, а кто-то процветание. Сейчас враг даже не думает отступать, но не отступим и мы. Помните, что герои не умирают, они остаются на небе, оберегая наш мирный сон", - добавил Эктор Хименес-Браво.

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